ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਉਤੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਭਾਏਗਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਲਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 12:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਵ ਰੰਜਨ "ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਮੈਂ ਮੱਕਾਰ", "ਪਿਆਰ ਕਾ ਪੰਚਨਾਮਾ", "ਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ" ਅਤੇ "ਸੋਨੂੰ ਕੇ ਟੀਟੂ ਕੀ ਸਵੀਟੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਲਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ 'ਤੇ ਬਾਇਓਪਿਕ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਇਓਪਿਕ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਪਿਕ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਚਿੱਤਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਖੇਡਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਲੱਖਣ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵ ਰੰਜਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਵਧ 2" ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਸਟਾਰਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਵ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਕੁਮੁਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ੈ ਡੋਗਰਾ, ਯੁਗਿਕਾ ਬਿਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: