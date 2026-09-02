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Nepal Flood: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖ ਪਿਘਲਿਆ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਦਿਲ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ (Photo: PTI/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2026 at 1:48 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

'ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਸੂਦ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।

"ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਸੂਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Photo: PTI)

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Photo: PTI)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,003 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 4,000 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ।" ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ।

53 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, "ਨੇਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Photo: PTI)

ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤਾ...ਪਰ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।"

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Photo: PTI)

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਦ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

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ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
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