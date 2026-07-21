ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜਲਦ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼

ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜਲਦ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 4:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਅਜੇ ਧਾਮਾ ਫਿਲਮਸ' ਦੀ ਸੁਯੰਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰ-ਜਨੂੰਨ-ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਦੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਭਰਪੂਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਵਰਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤ ਗੁਲੀਆ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 'ਆਸ਼ਰਮ' ਸੀਰੀਜ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼, ਜੋ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆ' (2016) ਅਤੇ 'ਫਤਹਿ' (2025) ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵਾ, ਤਮੰਨਾ ਭਾਟੀਆ, ਜੈਕਲਿਨ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
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