ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 9, 2026 at 3:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਨੀਲੇਸ਼ ਭਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਦਰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਉਣਾ... ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ।"
ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ 1949 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਦੁਲਾਰੀ" ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ "ਸੁਹਾਨੀ ਰਾਤ ਢਲ ਚੁਕੀ, ਨਾ ਜਾਣ ਤੁਮ ਕਬ ਆਓਗੇ" ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੈਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੰਢੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੋਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।
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