ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਦੀ ਭੈਣ ਰੀਆ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਚੋਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਦੀ ਭੈਣ ਰੀਆ ਕਪੂਰ ਦੇ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੁਮਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 20, 2026 at 1:09 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫੈਸ਼ਨਿਸਟਾ ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਭੈਣ ਰੀਆ ਕਪੂਰ ਦੇ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਝੁਮਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦੋ ਜਵੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਗਹਿਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 303(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਸਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਆ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਆ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ "ਮੇਟ ਗਾਲਾ" ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਇਨਕਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਝੁਮਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:25 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਲਈ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5:30 ਵਜੇ ਟੀਮ ਜੌਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦਿ ਪੀਅਰੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰੀਨ ਨਾਮਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਝੁਮਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਤੋਂ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਅਤੇ ਗੋਇਨਕਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਤੋਂ 69 ਲੱਖ ਦੇ ਜ਼ੈਂਬੀਅਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਝੁਮਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਝੁਮਕੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਰੀਆ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡਾਣ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
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