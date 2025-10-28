ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਛਾਈ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ

ETV Bharat / entertainment

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਕਾਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ (Photo: IANS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਣੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

'ਅੜਬ ਮੁਟਿਆਰਾਂ' ਸਟਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਫਿਲਮਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਲੈਮਰਸ ਅਕਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਗਲੈਮਰਸ ਦਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਗਲੈਮਰਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।"

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਪਕਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

"ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 'ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।' ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"

"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ।" ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਪੰਜਾਬ 1984', 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ', 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 2', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3', 'ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ', 'ਅੜਬ ਮੁਟਿਆਰਾਂ', 'ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5' ਅਤੇ 'ਬਾਗੀ 4' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾਪ ਜਾਵੇਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

