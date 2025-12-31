'ਬਾਰਡਰ 2' 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ' ਉਸਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 31, 2025 at 1:53 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜੰਗੀ ਡਰਾਮਾ "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨਮ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਡਰਾਮਾ "ਬਾਰਡਰ" ਉਸਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 'ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ' ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।" ਸੋਨਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ "ਸੁਪਰ ਸਿੰਘ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਡਰਾਮੇ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੋਨਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਦਿਲਜੀਤ ਹੈ।
"ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰਡਰ 2 ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ 2 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ।"
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। "ਬਾਰਡਰ 2" 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
