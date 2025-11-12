ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੀ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਸਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ "ਮਿੱਠਾ ਵਿਅਕਤੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾਨ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਸਾਇਆ ਸੀ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਖਾਨ, ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
