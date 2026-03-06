ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਂਸ

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਂਸ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ' ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 6, 2026 at 10:05 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ' ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਸਿਨੇ ਐਵਾਰਡਜ਼ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ" ਦੇ ਗਾਣੇ "ਬੋਲ ਕਫ਼ਾਰਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ" ਅਤੇ "ਦਿਲ ਦਿਲ ਦਿਲ" 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਂਸ ਮੂਵਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਰਾਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ 'ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ' ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2025 ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5" ਅਤੇ "ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ" ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ:
"2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। "ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨੋਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: