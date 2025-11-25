ETV Bharat / entertainment

ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਫਸੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ (Photo: Getty)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 11:15 AM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਫਸੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ (VIDEO: ETV BHARAT)

"ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਭਾਈ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ...ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ (Photo: ETV Bharat)

ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ 'ਪੁਆੜਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦਬੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5', 'ਬਾਗੀ 4' ਅਤੇ 'ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

