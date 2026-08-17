ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 4:10 PM IST
Sonam Bajwa Birthday: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਜੱਫੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਈ 'ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਲਗੀਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੋਨਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਸਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ।"
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਰਹੋ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਧਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
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