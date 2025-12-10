ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
December 10, 2025
ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਚਿਹਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:
"ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਭਾਈ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਧਨਾ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ...ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ 'ਪੁਆੜਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦਬੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5', 'ਬਾਗੀ 4' ਅਤੇ 'ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
