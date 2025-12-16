ETV Bharat / entertainment

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ? ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Bollywood film Border 2 (Photo: Teaser Image)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ 4 ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ, ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ, ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤੇ।

"ਬਾਰਡਰ 2" ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ

2 ਮਿੰਟ 4 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਕਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ...ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ... ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼' ਅਤੇ 'ਜੇ.ਪੀ. ਫਿਲਮਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

