ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 10:51 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਕੰਸਰਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੁਣ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਅਣਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਕਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੜਕੇ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਆਧਿਕਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ 'ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ' ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਸਭ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ' ਵੀ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਛਾਅ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲੀਜ਼ਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਰੱਖਦੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸੰਗੀਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਸੀਈਓ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਊ ਲੈਂਸਰਜ਼ ਕਾਨਵੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੀਸੀਐਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
'ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼' ਅਤੇ 'ਈਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲਾਂ ਵਿਖੇ ਏਐਂਡਆਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਬਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਬਾਜੀਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ', 'ਬਦਲਾਪੁਰ' ਅਤੇ 'ਤਨੂ ਵੈਡਸ ਮਨੂ ਰਿਟਰਨਜ਼' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਦੇ ਮਲਟੀ-ਆਰਟਿਸਟ ਐਲਬਮ 'ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਮਿੱਤਰਾਂ' ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
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