ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਰ!
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨ ਆਫ ਛੜਾ' ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 11:04 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸੰਨ ਆਫ ਛੜਾ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਓਮਜੀਸ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੇਕਰ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਇਆ ਫਿਲਮਸ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਰੰਗਦੇਵ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਝੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਫ਼ਿਲਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖ਼ਣ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੁਫੜ ਜੀ','ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ', 'ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ', 'ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ', 'ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ', 'ਬੂ ਮੈਂ ਮਰਗੀ', 'ਲੁਕਣਮਿਚੀ', 'ਲੱਡੂ ਬਰਫੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-