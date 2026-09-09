Akshay Kumar Birthday: ਕੋਈ ਗੌਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੱਥ
ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 1:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਅੱਜ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ 59ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ?
9 ਸਤੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਰਾਜੀਵ ਹਰੀ ਓਮ ਭਾਟੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਵੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ
ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਵੇਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ‘ਖਿਲਾੜੀ ਕੁਮਾਰ’
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 'ਖਿਲਾੜੀ ਕੁਮਾਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 8 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਖਿਲਾੜੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ 'ਖਿਲਾੜੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਖਿਲਾੜੀ' (1992), 'ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਤੂੰ ਅਨਾੜੀ' (1994), 'ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾੜੀ' (1995), 'ਖਿਲਾੜੀਓ ਕਾ ਖਿਲਾੜੀ' (1996), 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸੈੱਜ਼ ਖਿਲਾੜੀ' (1997), 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਲਾੜੀ' (1999), 'ਖਿਲਾੜੀ 420' (2000) ਅਤੇ 'ਖਿਲਾੜੀ 786' (2012)।
ਬਿਨਾਂ ਗੌਡਫਾਦਰ ਦੇ ਬਣਾਈ ਪਛਾਣ
ਫਿਲਮ 'ਖਿਲਾੜੀਓ ਕਾ ਖਿਲਾੜੀ' ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਗੌਡਫਾਦਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਅਕਸ਼ੈ ਹਾਂ।"
ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਟ ਤੱਕ...ਬੇਹੱਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹਨ ਅਕਸ਼ੈ
ਅਕਸ਼ੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ।
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