ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ

ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਮੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਲੋਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸਹਿਣ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ 'ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ 'ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 'ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ' ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਡ ਸੰਧੂ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ 'ਮੈਡ ਸੰਧੂ' ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'ਮੈਡ ਸੰਧੂ' ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਮਧੁ ਸੂਦਨ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 'ਮੈਡ ਸੰਧੂ' ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਵੀ ਹਨ। 'ਮੈਡ ਸੰਧੂ' ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 'ਮੈਡ ਸੰਧੂ' ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 222 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ
'ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ' ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਦੀਦੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਰਨਾਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਰਨਾਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 'ਰਾਜੂ ਦੀਦੀ' ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 'ਰਾਜੂ ਦੀਦੀ' ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ।
'ਰਾਜੂ ਦੀਦੀ' ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਰਨਾਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਰਾਜੂ ਦੀਦੀ' ਦੀ ਮੰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨਾਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ 'ਰਾਜੂ ਦੀਦੀ' ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 179 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨੂੰ ਕੌਰ
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 'ਸੋਨੂੰ ਦੀਪ', ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 75.2 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
