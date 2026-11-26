'ਲਵ ਦੀ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 3:46 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਅਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾਂਅ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮ 'ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ'।
'ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਰਵ ਕੰਗ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਆਦਿ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ 'ਲਵ ਦੀ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ' ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੀਨਏਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਰਵ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3' ਅਤੇ 4 ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੈਲਕਮ ਭੂਆ ਜੀ', 'ਗੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ' ਅਤੇ 'ਪਾਪਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੀਆਂ ਆਨ ਫਲੌਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟੀਏ', 'ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਸ਼ਨੂੰ ਡਾਕਾ' ਅਤੇ 'ਸੰਨੀ ਦੀ ਬੰਨੀ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ', 'ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ' ਅਤੇ 'ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭੂਤ ਜੀ' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀਆਂ।
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