OTT ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ "ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ", ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ" ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : March 10, 2026 at 12:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ "ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ" ਆਖਿਰਕਾਰ OTT 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ SonyLIV ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਰਐਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਮ "ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ" ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਿਲਮ "ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼" ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਮੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ 2007 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ" ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਸਰਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਲੈਕਸਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਥੀਏਟਰਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਟਾਕੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ...ਮੈਨੂੰ OTT ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ OTT ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ 100-125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।"
ਆਮਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇਨੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪੇਂਡਸੇ, ਆਰੁਸ਼ ਦੱਤਾ, ਆਯੁਸ਼ ਭੰਸਾਲੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹਨੀ, ਗੋਪੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੇ ਵਰਮਾ, ਰਿਸ਼ਭ ਜੈਨ, ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਮਰਨ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਸੰਵਿਤ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਨਮਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਦਿਵਿਆ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
