ਗੋਆ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ਲ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਸਰਟ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕਠੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 11:40 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ ਦਾ ਨਾਮ 'HOME' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ
'HOME' ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ 29 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਗਾਟਰ ਬੀਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਟੀਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਲਈ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਕੰਸਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਲੀਨ ਰਾਇਲ, ਡੀਜੇ ਚੇਤਾਸ, ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੀ ਮਰਚੈਂਟ, ਯੰਗ ਰਾਜਾ, ਮਯੂਰ ਜੁਮਾਨੀ, ਗਿਨੀ, ਲਿਜੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਮੰਚ
ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ 'ਆਕਿਬ ਵਾਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗੀਤ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਿਕਰੀ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
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