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ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ 'ਮੂਨਲਾਈਟ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

CJP Protest
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 9:24 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ। ਗਾਇਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤਕ "ਮੂਨਲਾਈਟ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ "ਮੂਨਲਾਈਟ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਿਹਾ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ "ਜੈ ਹਿੰਦ" ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'ਮੂਨਲਾਈਟ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭੋਲੇਨਾਥ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ, ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 'ਚਲੋ ਸੰਸਦ' ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

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ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ
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