"ਨੇਤਾ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ", ਵਿਨੈਪਾਲ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

vinaypal singh buttar new song
ETV Bharat Entertainment Team

December 6, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਜੱਟ ਸਿਵੇਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਚੁੜੈਲ ਟੱਕਰੀ, ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਭੂਤ Female ਟੱਕਰੀ"...ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਗਾਇਕ ਵਿਨੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ "ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ 2" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "Welcome back ਵਿਨੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ 2' ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਰੋ ਜੀ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਉਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੀਤ "ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ 2" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ, ਆਮ ਲੋਕ, ਮੀਡੀਆ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਤੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਬਾਂਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਨੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ

ਵਿਨੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ "ਜੱਟ ਸਿਵੇਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਚੁੜੈਲ ਟੱਕਰੀ" ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ...ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ) 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਪਡੇਟਸ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

