ਕੀ ਸੱਚੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ।

Published : February 5, 2026 at 1:57 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ।

ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।"

ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਲਵਿੰਦਰ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ?

ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਤਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚੀ ਹੈ।

