‘ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ’ ਫੇਮ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ "ਕਲਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਥਾਂ" ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 3:49 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜੋ "ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ", "ਤੇਰੇ ਬਿਨ", "ਛੱਲਾ" ਅਤੇ "ਹੀਰ" ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਕਲਾ ਲਈ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ "ਕਲਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਥਾਂ" ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ "ਕਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਰੱਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੀਤਕਾਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਥਾਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰੌਕ, ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਣੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤਕ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਅੱਧ-ਸੂਫੀ/ਅੱਧ-ਲੋਕ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ "ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ" ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ 'ਕਾਫ਼ੀ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦੀ 2012 ਦੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ 'ਜਬ ਤਕ ਹੈ ਜਾਨ' (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗੀਤ "ਛੱਲਾ" ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ 'ਜਬ ਤਕ ਹੈ ਜਾਨ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਸਮਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
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