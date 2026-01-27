ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਆਗਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਆਗਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 10:18 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ 25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ "ਬੈਕ ਟੂ ਰੂਟਸ" ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਘ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਰੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਨ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ "3 ਪੈੱਗ" "ਯਾਰਾਂ", "ਹੋਸਟਲ" ਅਤੇ "ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ" ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ "ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਲਮ "ਓਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜੋ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: