ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼' ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾਇਆ ਖੂਬ ਪਿਆਰ

ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼' ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾਇਆ ਖੂਬ ਪਿਆਰ
ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 10:24 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼' (Guzaarish) ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤਾ। 'ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਜਾਦੂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਫ਼ੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਸ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼' ਦੇ ਰੁਮਾਂਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "'ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼' ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ।"
ਗਾਇਕ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼' ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ।" 'ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼' ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ (T-Series) ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਇਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
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