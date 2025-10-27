ETV Bharat / entertainment

ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਲ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Sajjan Adeeb
Sajjan Adeeb (Photo: Song Poster)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ, ਜੋ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ 'ਹੱਸਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ' ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਜੱਸ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਅਤੇ 'ਜਸਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਨਸਨੀ ਗਾਇਕਾ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬੈਕਸਬੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਸੱਜਣ ਅਦੀਬ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਿਰ ਪਰਿਚਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਸੰਗੀਤਕ ਜਲੋਅ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ।

29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਡਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਮਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹਵਨ ਟੈਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਸਟਾਰਰ 'ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ' ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਪੈਰੇਲਰ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧੀਨ ਸੱਜੀ 'ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀਆਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

