ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਡਲ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ (ETV Bharat Special Arrangement)
January 25, 2026

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਡਲ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਇਸ ਡਿਊਟ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ ਵੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ-ਖਰੜ ਆਦਿ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲੋ' ਅਤੇ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ ਸਟਾਰਰ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਿਕੀ' 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

