ਕੀ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਗਾਇਕਾ ਦੇ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ।

Singer naseebo lal
Singer naseebo lal (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2025 at 5:16 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਮ ਸੁਝਾਓ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ। ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ।" ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕਾ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੀਤ 'ਤੂੰ ਝੂਮ' ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਸੀ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਖ਼ਬਰਾਂ' ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NASEEBO LAL NEWS IN PUNJABI
NASEEBO LAL BECOMING GRANDMOTHER
ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ
ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ
NASEEBO LAL

