ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ-ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਲਈ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ
ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ (Pic Credit: Special Arrangement)
Published : January 30, 2026 at 11:13 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ।

ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ...ਸਲੀਮ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਯੁਵੀ, ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਸਲੀਮ ਲਈ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ।"

ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

