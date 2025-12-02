"ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟ ਕਰੋ", ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ, ਲੋਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟੈਗ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 11:19 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੋ ਆਊਟ ਕਰੋ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਸੁਪਰਮੈਨ" ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਹਮਕੋ ਕਹਿਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਓਪਨ ਕਰ ਲੋ ਹੈਂਡੀਕੈਮ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੋ ਆਊਟ ਕਰੋ...ਓਪਨ ਚੈਲੇਂਜ।"
ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੀਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਕਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਕਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਮੀਮਜ਼, ਮਖੌਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ।
