'ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਓ', ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡ ਦਾ ਦੇਖ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ...।" ਹੁਣ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ "ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ" ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਗਾਇਕ ਦਾ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਸੁਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਾਲੀਆ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਜੱਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਕ ਹੈ।
