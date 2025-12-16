ETV Bharat / entertainment

ਕੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ AI, 'ਤੁਤਕ ਤੁਤਕ ਤੂਤੀਆਂ' ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ

ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (Photo: Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 11:18 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਦੂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਏਆਈ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੈਸੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

'ਤੁਤਕ ਤੁਤਕ ਤੂਤੀਆਂ' ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਜ਼ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਗੀਤ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।"

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 'ਗੁਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ' ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੀ ਬੀਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸਰਲ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

