ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੋਇਆ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ

ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।

Singer Khan Saab
Singer Khan Saab (Photo: Instagram @Khan Saab)
November 10, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।।

ਜੀ ਹਾਂ...ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਕੀਤੀ...ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ...ਸੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੋਸਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

