"ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ", ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 29, 2025 at 1:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਸਲਮਾ ਪਰਵੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ-ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੰਮਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਆ...ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਜੀਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਖਿਰੀ ਹੋਵੇ...ਐਨਾ ਕੁ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
