ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਕੌਰ ਬੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

Kaur B
Kaur B (Photo: Facebook @Kaur B)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2025 at 12:37 PM IST

4 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਫੁਲਕਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਪਰਾਂਦਾ' ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਗਾਇਕਾ ਕੌਰ ਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Tik-Tok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ...ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾ...ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਇਆ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ਰਮੋ...ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।"

ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ...ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ...ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ...ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਕਿਹਾ...ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।"

ਸਟਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸਨੇ 1 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣੈ...ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਛਿੱਤਰ ਖਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ...ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭੋਗ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਜੀਤ ਹੰਸ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਬੇਅਕਲੋ।"

ਅੰਤ ਉਤੇ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।"

ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਦਰਅਸਲ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ (ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੀ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕਾ ਕੌਰ ਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

