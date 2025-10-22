ETV Bharat / entertainment

ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ, ਜਲਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਗਾਇਕਾ ਜਯੋਤੀ ਨੂਰਾਂ, ਗਾਇਕ-ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕਾ ਜਯੋਤੀ ਨੂਰਾਂ, ਗਾਇਕ-ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਕ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਸੱਜਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਯੰਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਵਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੂਠੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਆਡਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

