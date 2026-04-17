ਕੀ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵਿਆਹ? ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 10:01 AM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਬਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ।
ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਆਹ ਇੰਨੇ ਗਲੈਮਰਸ ਅਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟੌਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। -ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ
ਪੱਤਰਕਾਰ: ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ, ਸਟਾਰਡਮ, ਚਮਕ-ਦਮਕ, ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ?
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਮ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। -ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ
ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਕੌਣ ਹੈ?
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੱਕਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਬਿਨ ਨੌਟਿਆਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੁਬਿਨ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜੁਬਿਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ "ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ," "ਲੁਟ ਗਏ" ਅਤੇ "ਤੁਮ ਹੀ ਆਨਾ" ਨਾਲ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਬਿਨ ਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ।
