ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 11:05 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਰਹੂਮ ਰਾਜ ਬਰਾੜ (ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿੰਦੂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰੇ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਓਧਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 07 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 01 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਵਾਨਕੇ (ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ) ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ, ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਤਨ ਔਲਖ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਗਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਮੱਲਕੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਬਣ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗਾਇਕ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈਆਂ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੀ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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