ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
Published : August 5, 2026 at 6:51 PM IST
ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ
ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਡੈਵੀ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਖਾਨ, ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਬੱਬਲ ਰਾਏ, ਜਸਵੰਤ ਸੰਦੀਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਰੂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੱਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਮਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।"
"ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ"
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ-
"ਤੁਰ ਜਾਣ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ"
"ਮਾਪੇ ਹੋਵਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੇ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੱਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਰੱਖੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
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