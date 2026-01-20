ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ

ETV Bharat / entertainment

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੀ।

ETV Bharat Entertainment Team

January 20, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੇ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।

ਸ਼ਰਧਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅਪਾਰ ਰੁਝੇਂਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ-ਏ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਜੀਜ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਰਜੀਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇਗਾ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਫਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਲੋ ਅਤੇ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਗਾਣਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕਾ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੀਤ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

