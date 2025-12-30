'ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੋ', ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ...ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ...ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।"
ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।"
ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ।" ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
