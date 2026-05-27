ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਕਿਹਾ...

ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਕਿਹਾ...
ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 9:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ
ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਚੁਣਿਆ।"
Punjab nu Bachaa Rahe o yaa chidaa Rahe ho????— Jassi (@JJassiOfficial) May 26, 2026
Dudh di Rakhi Te Billa Bithha Rahe o 🙏🙏 #Punjab #punjabiyat #culture #savepunjab #nodrugs pic.twitter.com/XjGWyvO1Ld
ਗਾਇਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀਂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦੇ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਦੇਖ ਗਾਇਕ ਜੱਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-