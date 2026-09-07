ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ

ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 1:06 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। '83' ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਨਮਦਿਨ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹਾਰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਕੇਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ੈਨਿਥ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਿਥ ਨੂੰ ਹਾਰਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਿਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"
ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ। ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਸਟੱਕ ਔਨ ਯੂ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਸਟੱਕ ਔਨ ਯੂ' ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ।"
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