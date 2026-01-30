ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਹਰ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਹਰ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸਹਰ ਮਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਹਰ ਮਾਨ
ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਹਰ ਮਾਨ (Pic Credit: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 5:19 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਸਹਰ ਮਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ "ਖੇਮੂ"।

'ਮਾਨ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਉਕਤ 'ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਹਰ ਮਾਨ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਗਲੇ ਮਲਵਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੇਮੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਰਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਮੁਕਲ ਪੂਨੀਆ, ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਰਮਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੌਜ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਹਰ ਮਾਨ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਵਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਵੀ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਹਰ ਮਾਨ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

