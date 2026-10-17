3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ੋਅ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 10:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂਅ 'The Sirra Era Live In Concert' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਲਾਈਵ ਵੱਲੋਂ ਰਿਦਮਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ
ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਟੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ
ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਧਾਰਥ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ 'ਲਾਹੌਰ', 'ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ', 'ਸੂਟ ਸੂਟ', 'ਪਟੋਲਾ', 'ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ', 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਬਨ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ' ਅਤੇ 'ਸੀਰਾ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
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