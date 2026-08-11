ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕੇ ਲੋਕ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 10:31 AM IST
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'Fine Shyt' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬੋਲ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਉਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੋਰਸ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਛੋਟਾ ਸਲੈਂਗ" ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਲੈਂਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਅਰਾਮ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ।"
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਗਾਣਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬੇਦਾਅਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਬੇਦਾਅਵਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ "ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਤਰਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ X ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਗੀਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ 'Shyt' ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 'ਵਧੀਆ' ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਸਮਾਜ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 'ਛਮਕ ਛੱਲੋ' ਤੋਂ 'Fine Shyt' ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ?" ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੰਧਾਵਾ 'ਪਟੋਲਾ' ਤੋਂ 'Fine Shyt' ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ...ਪਰ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 'Fine Shyt' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਟਰੈਕ 'ਅਜ਼ੂਲ' ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ।
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