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ਅਦਾਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਉਤੇ ਬੋਲੇ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਕਿਹਾ-ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ...

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ
ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 12:00 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਅ ਗਏ ਸਨ।

"ਮੈਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ...।" ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

"ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ, ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਲਾਲ, ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਕੀਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸ਼ਿਵਦਾਸਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ (Credit: IANS)

ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਢਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

"ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ...ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਬਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ...ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।"

ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ-ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

"ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਂਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।

"ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹਨ...ਰਵੀਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

'ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ', 'ਬੋਲੋ ਤਾ ਰਾ...' ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

"ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।" 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

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SINGER DALER MEHNDI

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