ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਾਇਕ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ, ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ

ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਾਇਕ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ, ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ
ਗਾਇਕ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਲੈਂਡ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
Published : March 8, 2026 at 12:18 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਲੈਂਡ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਭਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗਜ਼ਲ ਸੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁ-ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਠੱਗ ਲਾਈਫ' (2017) 'ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ' ( 2019), 'ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ' (2021), 'ਪੂਰਨਾ' ( 2026) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗ਼ੀਤਬਧ ਕੀਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗ਼ੀਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੈਗਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
