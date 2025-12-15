ETV Bharat / entertainment

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਾਇਕ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ, ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਗਾਇਕ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਮਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

Singer Bhinda Aujla
Singer Bhinda Aujla (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 15, 2025 at 3:44 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕਸਬਾ ਸਿੰਘਾਹੀ ਖੀਰੀ', ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

'ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਕੇਬਲਵਨ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਰਾਠੌਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਭਿੰਦਾ ਔਜਲਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ 'ਘੁੰਡ' (2025), 'ਜੀਪ ਚੈਰੋਕੀ' (2023) ਅਤੇ 'ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦੇ' (2025) ਹਨ।

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਲਬਮ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "ਯੰਗਸਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਗੱਬਰੂ" ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਔਜਲਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਸੰਗੀਤ ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਕਲਾਉਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ "ਬਲੈਕ ਸੂਟ", "ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰ ਦਿਨੇ ਆ" ਅਤੇ "ਜੰਗਲ" ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

